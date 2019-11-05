شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى يواصل التأهيل فى الإسماعيلى من إجهاد العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلى برنامجه التأهيلى فى ظل معاناته من الإصابة بإجهاد فى العضلة الضامة.

ويخوض اللاعب تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب ، ويؤدى تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.