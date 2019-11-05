شكرا لقرائتكم خبر عن «لاعب مجنون».. ماني يمدح صلاح في حواره مع «فرانس فوتبول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن زملاءه في الفريق، ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح، الذي كال إليه المديح في حواره مع صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وقال ماني: «صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء»، مضيفًا: «من دواعي سروري أن أتطور معه فنحن الاثنين نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة»، حسب «سكاي نيوز عربية».

وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر قائلًا: «هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل».

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وتابع مازحا: «كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران للاعبين».

وفي وقت سابق، اندلع خلاف بين ماني وصلاح بعد الحالة العصبية التي خرج فيها الأول من الملعب خلال مباراة فريقه أمام برنلي بسبب صلاح.

وربطت الجماهير وتقارير صحفية سبب عصبية ماني برفض صلاح تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل خلال المباراة.

ومع نهاية مباراة نيوكاسل، التي سجل خلالها ماني هدفين وصلاح هدفا في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، علق النجم السنغالي على الأزمة قائلًا: «تلك الأمور تحدث في كرة القدم».