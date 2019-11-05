شكرا لقرائتكم خبر عن «أغلقوا أفواهكم رجاء».. زوجة رياض محرز ترد على اتهامها بـ«الخيانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علقت زوجة النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن تواجدها داخل ملهى ليلي برفقة الملاكم الأميركي ديونتاي وايلدر.

ونشرت ريتا جوهال على صفحتها الشخصية في «إنستجرام» صورة من تقرير صحيفة «الميرور»، وأرفقته بتعليق جاء فيه أن «ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب»، حسب «سكاي نيوز عربية».

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وأضافت: «رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور إنستجرام.. أغلقوا أفواهكم رجاء. هذا كذب وافتراء. نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة»، في إشارة لتأكيد وسائل الإعلام البريطانية أن محرز تعرض للصدمة بعد سماعه بتفاصيل تلك الواقعة.

ونشرت الصحيفة البريطانية، الأحد، تقريرا جاء فيه أن جوهال شوهدت في 23 أغسطس الماضي برفقة الملاكم الأمريكي في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.

وأضافت الصحيفة أن محرز، البالغ 28 عاما، أصيب «بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي».

يذكر أن ريتا، 25 عاما، بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منها ابنتين.