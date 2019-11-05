شكرا لقرائتكم مسؤلو الزمالك يرفضون اقتراح إعارة جنش في الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك بعض المقترحات الخاصة بإعارة محمود جنش، حارس الفريق الأبيض، فى شهر يناير القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد اقتراب تعافى حارس الفريق الأبيض من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى، عقب خضوعه لفحص طبى تحت إشراف الطبيب الألمانى فالتر الذى طلب منه الخضوع لمرحلة العلاج الأخيرة منتصف الشهر الجارى فى إسبانيا.

ويستعد جنش حاليا لتجهيز كافة الأوراق الخاصة لسفره إلى إسبانيا من أجل بداية المرحلة الأخيرة فى العلاج والتأهيل حتى يكون جاهزًا فى شهر ديسمبر المقبل، للعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض الجماعية، والمشاركة فى المباريات خلال شهر يناير القادم.

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قرار رفض إعارة جنش يأتى لقيده فى قائمة الزمالك المحلية بجانب إعلان الحارس عن تمسكه ورغبته فى البقاء داخل جدران قلعة ميت عقبة وعدم مغادرتها لحين اعتزاله كرة القدم، وهو ما يقدره مسئولى الزمالك بصورة كبيرة خاصة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

و يعقد مرتضى منصور، جلسة مع جنش قبل سفره إلى إسبانيا وذلك للاطمئنان على حالته بجانب توقيع عقده الجديد بعدما وعده رئيس قلعة ميت عقبة بتعديل عقده تقديرًا لمجهوداته مع الفريق خاصة أن عقد جنش الحالى مع الفريق الأبيض يُقدر بقرابة الثلاثة ملايين جنيه، وهو ما لا يتناسب مع العقود المبرمة لنجوم الفريق وهو ما أكده من قبل رئيس نادى الزمالك، الذى أعلن فى أكثر من مناسبة أن جنش يُعد واحدًا من أفضل الحراس المتواجدين فى مصر وإنه لولا إصابته لما خسر الزمالك النسخة الماضية من بطولة الدورى، وإنه طالبه بضرورة التركيز الشديد بتجنب الإصابات والإنذارات لأن الفريق يحتاج جهوده ولكنه حرص على دعمه فى الفترة الماضية بعد الإصابة التى تعرض لها وذلك من أجل العودة للفريق بأفضل صورة، ومن ضمن تلك الأمور يُعد مسألة تعديل عقده للرفع من معنوياته للعودة للمنافسة مع زملاءه المتواجدين فى الفريق سواء محمد عواد أو محمد أبو جبل أو محمد صبحى، خاصة أن رئيس النادى الأبيض يرى أن المنافسة ستكون فى صالح الفريق.