شكرا لقرائتكم حسام البدرى يسمح لوسائل الاعلام لحضور مران منتخب الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول السماح لوسائل الإعلام المختلفة لحضور المران الأول للفريق اليوم الثلاثاء، ولمدة ١٥ دقيقة.
وسيكون المران في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب الرئيسي في أول أيام معسكر الفريق.
وينطلق معسكر المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء ويتخلله مباراة ودية يوم 7 نوفمبر أمام ليبيريا قبل مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 14 و18 من نفس الشهر في إطار الإعداد لتصفيات كأس أفريقيا 2021 في الكاميرون.
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