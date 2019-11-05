موعد مباراة ليفربول وجينك في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة.. وغموض حول مشاركة صلاح

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، جينك البلجيكي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويقع ليفربول رفقة نابولى، للعام الثانى على التوالى فى دور المجموعات، وتضم مجموعتهما الخامسة فريقى ريدبول سالزبرج النمساوى، وكى آر جينك البلجيكى.

وتوج ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضى.

وخسر الريدز في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد، ثم فاز في الجولة الثانية على سالزبرج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفي الجولة الثالثة حقق فوزا كبيرا على جينك في بلجيكا 4-1.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ 6 نقاط، ويتصدر المجموعة نابولي بـ7 نقاط، وسالزبرج ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة.

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول استمرار غياب الثلاثي شيردان شاكيري وجويل ماتيب وناثانيال كلاين بسبب الإصابة.

موقف مشاركة صلاح

وفي سياق متصل، كشفت تقارير بريطانية احتمال غياب صلاح عن مباراة جينك.

وبحسب صحيفة ”ليفربول إيكو“ فإن صلاح قد يجلس على مقاعد البدلاء أمام جينك بسبب تأثره بإصابة الكاحل.

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ولم يكمل صلاح مباراة أستون فيلا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، التى انتهت لصالح الريدز بنتيجة 2-1.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح ما يزال متأثرا بإصابته فى كاحل القدم، التى تعرض لها خلال مواجهة ليستر سيتى بالجولة الثامنة للبريميرليج، بعد تدخل قوى من حمزة تشودرى، مدافع الثعالب، ما يهدد مشاركته أمام جينك.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، ديفوك أوريجي

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا عبر beIN SPORTS HD 2.