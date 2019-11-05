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حسام البدرى يسمح للإعلاميين بحضور 15 دقيقة فى مران المنتخب اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، السماح لوسائل الإعلام المختلفة لحضور المران الأول للفريق اليوم الثلاثاء، ولمدة 15 دقيقة.


وسيكون المران في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب الرئيسى فى أول أيام معسكر الفريق.


وينطلق معسكر المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء وتتخلله مباراة ودية يوم 7 نوفمبر أمام ليبيريا قبل مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 14 و18 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

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