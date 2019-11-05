شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يعلن حالة الطوارئ قبل أمم أفريقيا.. وغريب يستقر على التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق المقام بالقاهرة، استعدادا لمواجهة مالى فى السابعة مساء الجمعة فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث طلب غريب من اللاعبين زيادة التركيز والابتعاد عن أى أمور أخرى.

ويشهد معسكر المنتخب الوطنى تواجد 21 لاعباً هم:

لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى.

وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى.

وفى خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

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بينما تم استبعاد كل من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.

واستقر شوقى غريب على التشكيل الأمثل الذى سيخوص به بطولة أمم أفريقيا وهم محمد صبحى فى حراسة المرمى إمامه أحمد أبو الفتوح وأسامة جلال ومحمود الجزار، وعمار حمدى وأكرم توفيق وعبد الرحمن مجدى، وناصر ماهر ورمضان صبحى وصلاح محسن ومصطفى محمد.

وتسلم الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، تقريرا طبيا شاملا عن حالة كل اللاعبين، من الدكتور أيمن زين طبيب الفريق، أوضح خلاله جاهزية اللاعبين لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتأكد الجهاز الفنى من جاهزية كل اللاعبين من الناحية الطبية، وهو ما يبعث حالة الطمأنينة داخل صفوف الفريق، وارتفاع المعنويات بشكل كبير، لتحقيق الهدف المنشود قبل انطلاق البطولة القارية، إلى جانب أن يوم الخميس آخر موعد لاستبدال اللاعب المصاب فقط وسيتم غلق باب الاستبدال يوم الجمعة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

ويبدأ منتخب مصر الأولمبى مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة، والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.