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الأهلى يرفض الاستعجال فى ملف عودة نيدفيد للتدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفني للأهلي، يقيادة السويسري رينيه فايلر، الاستعجال في ملف عودة كريم نيدفيد لاعب الفريق للتدريبات الجماعية خوفاً من تجدد إصابته، أو حدوث انتكاسة في إصابته التي تأتى على مستوى الركبة.

وعرض خالد محمود طبيب الفريق كريم نيدفيد لاعب الفريق على أحد الاستشاريين الفرنسيين في مركز طبي معتمد من الفيفا بالإمارات للاطمئنان على حالته، وذلك على هامش معسكر دبي، واطلع الاستشاري الفرنسي على كافة الفحوصات التي أجراها نيدفيد وبرنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، وأكد أن خطوات العلاج المتبعة تسير بشكل جيد، وطلب تهدئة برنامج تجهيز اللاعب.

وتعرض نيدفيد لإصابة بقطع في غضروف الركبة وأجرى جراحة في ألمانيا، وخضع خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه من جديد للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

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