انطلاق معسكر المنتخب الأول اليوم ببرج العرب استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم ببرج العرب بالإسكندرية معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى، استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الحالى، فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وينضم اللاعبون المحترفون إلى معسكر الفريق يوم الإثنين المقبل 11 نوفمبر. وشملت قائمة المنتخب الأول 32 لاعبا هم: محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، رجب بكار (بيراميدز) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى) محمد حمدى (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى) عمر جابر (بيراميدز)، عبد الله السعيد (بيراميدز) محمد مجد افشه (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، محمد فاروق (بيراميدز) اسلام عيسى (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

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