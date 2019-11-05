رياضة | فرحة عارمة في معسكر الهلال قبل نهائي أيطال آسيا.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة عارمة في معسكر الهلال قبل نهائي أيطال آسيا.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ، تدريباته المسائية، مساء الاثنين، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وعاد الدولي البيروفي أندريه كاريلو للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفتح الماضية.

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وغاب كاريلو عن مباراة الهلال أمام عرعر التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز الأول بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.