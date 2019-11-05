رياضة | الفيفا يصدم كارديف سيتي بسبب سالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيفا يصدم كارديف سيتي بسبب سالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كارديف سيتي الويلزي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وطالبه بدفع مبلغ مالي يبلغ 6 ملايين يورو إلى نانت الفرنسي مقابل صفقة انتقال النجم الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا بالإضافة إلى 5% فائدة.

وأصدر الفيفا قرار في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي بإلزام كارديف سيتي بدفع المبلغ المالي المذكور إلا أن النادي الإنجليزي أعلن بيانًا كشف خلاله بأنه سيتقدم باستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وذكر الفيفا في بيانه الصادر اليوم بأنه تم قبول طلبات نانت الفرنسي وأنه يتعين على كارديف دفع 6 ملايين يورو وهي قيمة الدفعة الأولى المتفق عليها من الصفقة بالإضافة إلى 5% كفائدة سنوية.

وأشار الفيفا في بيانه إلى أنه إذا لم يلتزم كارديف بالقرار الصادر في موعد أقصاه 45 يومًا فإنه سيتم حرمان النادي الإنجليزي من تسجيل أية لاعبين جدد سواء محليًا أو أوروبيًا في ثلاث فترات انتقال متتالية.

وكشف الفيفا في بيانه أنه في حالة استمرار كارديف في عدم سداد مستحقات النادي الفرنسي فإنه سيتم تحويل النادي إلى لجنة التأديب التابعة للفيفا لاتخاذ قرار رسمي آخر.

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وتوفي الأرجنتيني سالا في حادث طائرة في يناير الماضي وهو في طريقه للانضمام إلى كاريف سيتي الذي أعلن انضمامه قادمًا من نانت مقابل 15 مليون استرليني.

وظهرت في فبراير الماضي نتائج تشريح جثة الأرجنتيني إيميليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الإنجليزي الذي لقي مصرعه في حادث سقوط طائرة عقب رحيله عن فريق نانت الفرنسي.

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن تقرير تشريح جثة سالا أفاد أن الوفاة وقعت بسبب تعرض سالا للإصابة بجروح في الصدر والرأس وليس بسبب غرق الطائرة.

واختفت الطائرة التي كانت تقل إيمليانو سالا بعد توقيعه للانضمام إلى كارديف سيتي من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

وانتشلت جثة إيميليانو سالا من بين حطام الطائرة في بينما لم يعثر بعد على جثة قائد الطائرة ديفيد إيبستون.