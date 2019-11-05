رياضة | عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت في الساعات الماضية أزمة جديدة داخل النادي الأهلي وذلك خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في مدينة دبي بالامارات من أجل الاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز.

فتحي يرفض التجديد للأهلي :-

وعرض مسئولو النادي الاهلي التجديد للاعب احمد فتحي الساعات الماضية، ولكن قُبل هذا العرض بالرفض من جانب اللاعب بسبب العرض المالي الضعيف في العقد الجديد مع القلعة الحمراء.

وعد سيد عبد الحفيظ لفتحي في دبي :-

واتفق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع فتحي بأنه سوف يتحدث مع الإدارة عقب العودة مباشرة إلى القاهرة من أجل زيادة المبلغ المالي في العقد الجديد لأحمد فتحي.

وكان قد صرح فتحي في الأيام الأخيرة خلال مقابلة تلفزيونية بأنه عُرض عليه خلال اخر يومين في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية التعاقد مع فريق بيراميدز بمبلغ مالي كبير له وللنادي، ولكنه رفض هذا العرض من أجل استكمال عقده مع القلعة الحمراء.

ويرغب فتحي في تجديد عقده مع الأهلي ولكن بمقابل مالي جيد خاصة وأن سن اللاعب حاليا 35 عاما وهذا سيكون التجديد الاخير له مع النادي بشكل كبير في ظل تألق الشاب محمد هاني في هذا المركز.

يذكر أن النادي الأهلي سوف يواجه فريق النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر المقبل على ملعب رادس.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد غياب البطولة لسنوات طويلة عن خزائن القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي القادمة