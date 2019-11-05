رياضة | برشلونة يستهدف موهبة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف موهبة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع موهبة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مهاجم أرسنال على ردار برشلونة

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع جابرييل مارتينيلي مهاجم نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع مارتينيلي في يناير القادم لتدعيم خط هجوم الفريق الفترة القادمة.

مشاركات مارتينيلي مع نادي أرسنال

وقد شارك جابرييل مارتينيلي في 11 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف ولم يصنع أي هدف أخر.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج وملعب اللقاء