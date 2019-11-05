رياضة | تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ان المصالحة التي تمت مساء أمس مع النادي الأهلي المصري لها أهمية كبيرة في الرياضة المصرية والعربية.

وقال آل الشيخ في فيديو نشره المحلل الكروي على السوشيال ميديا مصطفى البنا: تم الاتفاق أن يكون التواصل مع الخطيب بشكل مباشر دون تدخل من أحد لانه الخطأ الذي ترتبت عليه المشاكل السابقة.

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وأضاف: نادي الزمالك كبير وعريق ولكنه بعد الأهلي كوني مشجع أهلاوي وهو أمر يعلمه الجميع، وأطالب أصحاب البطولات الوهمية أن يسعوا لتهدئة الأوضاع وليس لإشعال الفنتة فالامر لا يتخطى كرة القدم.