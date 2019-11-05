رياضة | ميسي سلاح فالفيردي لمصالحة جماهير برشلونة بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي سلاح فالفيردي لمصالحة جماهير برشلونة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى أرنستو فالفيردي لمصالحة جماهير البارسا اليوم أمام سلافيا براج التشيكي، في اللقاء الذي سيقام بينهما علي ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء سيقوده الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير.

ويحاول فالفيردي مصالحة جماهير برشلونة بالفوز علي فريق سلافيا براج التشيكي وتأمين موقفه في المجموعه السادسه بدوري الأبطال والتى تضم أيضا كل من إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألمانى، خاصة بعد الخسارة الأهيرة ببطولة الدوري الإسباني أمام ليفانتي بنتيجة 3_1.

ترتيب المجموعه السادسه قبل مواجهة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا

يحتل برشلونة الإسبانى صجارة المجموعه السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من الفوز خلال مواجهاته أمام إنتر ميلان وسلافيا براج بينما تعادل أمام بوروسيا دورتموند الألمانى، بينما يحتل المركز الثانى فريق إنتر ميلان برصيد 4 نقاط بفوز علي بوروسيا دورتموند وتعادل مع سلافيا براج وخسارة أمام برشلونة ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضا بالفوز علي سلافيا براج التشيكي وتعاذل أمام برشلونة وخسارة أمام إنتر ميلان الإيطالي، بينما يملك سلافيا براج التشيكي نقطة واحدة في المركز الرابع من تعادل أمام النيراتزورى.

موعد مباراة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب كامب نو اليوم مباراة برشلونة وسلافيا براج في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة وسلافيا براج في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة الإسبانى أمام سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا

Advertisements

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، جيرار بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي اليا

خط الوسط : فرانك دى يونج، أرتورو فيدال، أرثر ميلو

خط الهجوم : ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان

بينما التشكيل المتوقع لفريق سلافيا براج التشيكي أمام برشلونة الإسبانى

حراسة المرمى : كولار

خط الدفاع : كوفال، كوديلا، هوفوروكا، بوريل

خط الوسط :سيفتشسك، سوتشيك، جيليني ، ستانسيو

خط الهجوم :ماسوبوست، أولاينكا

وكان برشلونة الإسبانى قد فاز خلال اللقاء الماضي بينهما بالتشيك بهدفين لهدف، سجل لبرشلونه ليونيل ميسي ولاعب سلافيا براج أولاينكا في مرماه بينما سجل للفريق التشيكي يان بوريل.