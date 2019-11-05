شكرا لقرائتكم شوقي غريب يعلن حالة الطوارئ في معسكر الفراعنة استعداد لمواجهة مالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق المقام بالقاهرة استعداد لمواجهة مالي في السابعة مساء الجمعة في أفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، حيث طلب غريب من اللاعبين زيادة التركيز والابتعاد عن اي أمور اخري.

يشهد معسكر المنتخب الوطنى تواجد 21 لاعباً هم : لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

واستقر شوقي غريب علي التشكيل الامثل الذي سيخوص به بطولة امم أفريقيا وهم محمد صبحي في حراسة المرمى امامه احمد ابو الفتوح و اسامه جلال و محمود الجزار و عمار حمدي و اكرم توفيق و عبد الرحمن مجدي و ناصر ماهر و رمضان صبحي و صلاح محسن و مصطفي محمد.

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، تقريرا طبيا شاملا عن حالة كل اللاعبين، من الدكتور أيمن زين طبيب الفريق، أوضح خلاله جاهزية اللاعبين لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

Advertisements

وتأكد الجهاز الفني من جاهزية كافة اللاعبين من الناحية الطبية، وهو ما يبعث حالة الطمأنينة داخل صفوف الفريق، وارتفاع المعنويات بشكل كبير، لتحقيق الهدف المنشود قبل انطلاق البطولة القارية الي جانب ان يوم الخميس اخر موعد لاستبدال اللاعب المصاب فقط وسيتم غلق باب الاستبدال يوم الجمعه.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

يبدأ منتخب مصر الأولمبى مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة ،والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.