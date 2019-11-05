الامارات | رأي ماني في محمد صلاح.. "لاعب مجنون"!

شكرا لقرائتكم خبر عن رأي ماني في محمد صلاح.. "لاعب مجنون"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع مهاجم ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني حداً لكل من يشكك في نواياه تجاه زميله المصري محمد صلاح بعدما حملت تصريحاته الأخيرة مشاعر إيجابية تجاه الفرعون المتألق في الملاعب العالمية، نافياً كل ما يدور عربياً حول العلاقة المشحونة بين عملاقي القارة السمراء.

وكشف ماني عن عمق علاقته بصلاح، وقال لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تستعد لاختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 ضمن قائمة يحضر فيها نجمي ليفربول، إنه "سعيد بتطورهما معًا في صفوف ليفربول".

وأضاف الفتى الذهبي السنغالي (27 عاماً)، الذي تبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو، إن "صلاح مهاجم مجنون، ولاعب استثنائي، يعرف كيف يفعل كل شيء"، مضيفاً أنه "من دواعي سروري أن أتطور معه، لأن لدي شعور بأننا نتحدث كرة القدم نفسها".

Advertisements

وتأتي إشادة ماني بصلاح بعد المشهد الغاضب الذي عبر فيه الأول عن استياءه لعدم تمرير اللاعب المصري الكرة إليه خلال مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي التي انتهت لمصلحة "الريدز" بثلاثية نظيفة، رغم أنه كان في وضعية أفضل للتهديف.

وسلطت الصحف البريطانية الضوء على انزعاج ماني حين رمى قارورة المياه أرضا، وبدا مشتاط غضبا من صلاح، لكن الأخير نشر على حسابه في "تويتر" لاحقاً "فيديو" فكاهي يوضح أنه وماني تربطهما صداقة قوية.

ومنذ قدوم صلاح إلى صفوف ليفربول والإشاعات تطارده وماني عن وجود علاقة متردية بينهما، خصوصا أن صلاح جرّده نجومية الفريق وكذلك جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، فدارت أحاديث بأن ماني "أناني" في كثير من الكرات ولا يساعد صلاح على التسجيل، لاسيما أن كليهما تصدر هدافي الدوري الماضي، ويسعيان إلى إثبات جدارتهما بالموسم الحالي، إذ يمتلك ماني ستة أهداف وصلاح خمسة أهداف.