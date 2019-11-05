الامارات | الوصل يودع كأس محمد السادس للأندية الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يودع كأس محمد السادس للأندية الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع الوصل بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد خسارته أمام الاتحاد السعودي بهدفين دون رد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إياب دور الـ 16، ليكرر "النمور" تفوقه على "الإمبراطور" بعدما كانت قد فاز في الذهاب 2-1.

تفوق الاتحاد السعودي في الشوط الأول، بفضل الهدف الذي أحرزه بريجوفيتش من ركلة جزاء (29)، ارتكبها البرازيلي لوكاس غالفاو بعدما عرقل عبدالعزيز البيشي داخل منطقة جزاء "الإمبراطور"، بينما كانت أخطر فرص الوصل، من كرة سددها على صالح وأنقذها حارس مرمى "النمور".

وفي الشوط الثاني تواصلت الأفضلية لمصلحة صاحب الأرض، بعدما أضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (55)، ليحسم الاتحاد نتيجة المباراة ويتأهل إلى ربع النهائي.