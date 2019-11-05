شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يتحدث عن إمكانية مواجهة «صنداونز» في دوري أبطال أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب وليد سليمان، لاعب الأهلي، عن تمنيه مواجهة فريق صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، قائلًا: «أتمنى مواجهة صنداونز مرة أخرى هذا الموسم، والأهم بالنسبة لي الفوز بلقب البطولة».

أضاف اللاعب في تصريحات لبرنامج «ملك وكتابة» عبر قناة «الأهلي»: «نريد مواجهة صنداونز مجددا، ليس بالضرورة لنفوز عليهم بنتيجة كبيرة، الخسارة بالخمسة واردة في الكرة، وحدثت للبرازيل أمام ألمانيا».

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تابع اللاعب: «بالنسبة لي ممكن اقابل صنداونز وأكسبه 1-0 وأكسب البطولة، ومباريات الأهلي أمام الفرق الجنوب أفريقية لها دائمًا حسابات خاصة ونظام خاص، وسبق لنا الفوز باللقب أمام أورلاندو بيراتس».

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة النجم الساحلي التونسي، 29 نوفمبر الجاري.

وخسر الأهلي بخماسية نظيفة أمام صنداونز، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بينما فاز في لقاء الإياب بهدف وحيد.