ألميريا الإسباني يقرر فسخ التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألميريا الإسبانييقرر فسخ التعاقد مع البرتغاليبيدرو إيمانويل

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قرر نادى ألميريا الإسبانى، المملوك لتركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، إنهاء التعاقد مع البرتغالى بيدرو إيمانويل المدير الفنى للفريق بالتراضى.



وأعلنت الصفحة الرسمية لنادى ألميريا على موقع تويتر: "تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا، نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!".

تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا، نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!.

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وأعلن نادي ألميريا الإسبانى تعاقده رسمياً مع البرتغالى المدير الفنى السابق لنادى التعاون السعودى لتولى تدريب الفريق فى أغسطس الماضى.

وقاد بيدرو إيمانويل فريق التعاون لتقديم مستويات غير مسبوقة الموسم المنقضي، أهلته للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على اتحاد جدة فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان نادي الميريا أنهى تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز قبل أن يعلن مع تعاقده بيدرو إيمانويل لتولي تدريب الفريق بدلاً منه.

يذكر أن نادي ألميريا شارك في منافسات دورى الدرجة الأولى الإسبانى لمدة ستة مواسم فقط، و13 عاما فى دورى الدرجة الثانية، وستة مواسم فى الدرجة الثانية "ب"، وموسمين فى الدرجة الرابعة، وثلاثة مواسم فى دورى الفئات الإقليمية.