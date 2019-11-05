شكرا لقرائتكم فايلر يرفض عودة كريم نيدفيد.. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للأهلي يقيادة السويسري رينيه فايلر الاستعجال في ملف عودة كريم نيدفيد لاعب الفريق للتدريبات الجماعية خوفاً من تجدد اصابته، أو حدوث انتكاسه في اصابته التي تأتى على مستوى الركبة.

وعرض خالد محمود طبيب الفريق كريم نيدفيد لاعب الفريق على أحد الاستشاريين الفرنسيين في مركز طبي معتمد من الفيفا بالإمارات للإطمئنان على حالته، وذلك على هامش معسكر دبي ، واطلع الاستشاري الفرنسي على كافة الفحوصات التي أجراها نيدفيد وبرنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، وأكد على أن خطوات العلاج المتبعة تسير بشكل جيد، وطلب تهدئة برنامج تجهيز اللاعب.

وتعرض نيدفيد لاصابة بقطع في غضروف الركبة وأجرى جراحة في ألمانيا، وخضع خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه من جديد للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.