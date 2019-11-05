تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقاءه بالخطيب.. ويتحدث عن «عودة أبوتريكة وستاد الأهلي»

كشف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي، تركي آل الشيخ، عن تفاصيل زيارته لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بمنزله للاطمئنان عليه.

وتحدث آل الشيخ في فيديو لايف على صفحة أحد نشطاء السوشيال ميديا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكد آل شيخ أنه مشجع أهلاوي وأن علاقته بجماهير الزمالك طيبة، مشيراً إلى أنه وخلال زيارته لبيبو لم يتحدث معه عن الأزمة الأخيرة، لأن الأمر المهم هو الاطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية حقن في أعصاب الفقرات القطنية، مشيداً بترحاب أسرته واحفاده به.

وقال آل شيخ إنه من الممكن إقامة مباراة بين فريقه الذي يملكه ألميريا والنادي الأهلي على ستاد القاهرة، في حالة موافقة الخطيب ومجلس الأهلي، مشيراً الى انهما اتفقا على الاجتماع سوياً عقب عودته رئيس القلعة الحمراء من استكمال رحلة علاجه بفرنسا، مؤكداً أن بيبو وعده بزيارته في السعودية.

وعن علاج لاعب الأهلي مؤمن زكريا، قال آل الشيخ إن سفر اللاعب للولايات المتحدة لتلقي العلاج متوقف فقط على التأشيرة، مشيراً إلى أن كافة الاجراءات هناك قد تمت لبدءه رحلة العلاج.

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وعن نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبوتريكة، أكد آل الشيخ أنه على استعداد لإعادته إلى مصر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمر متعلق بالدولة المصرية، مضيفاً أن قيادتها وحكومتها ستكونان "أحن على المصريين من أي حد".

وأضاف أنه حضر الى القاهرة لانهاء ازمة بعض الشباب المحبوسين على خلفية توجيه هتافات مسيئة له في احد المباريات.

وتطرق آل الشيخ إلى ستاد الأهلي، حيث قال: "لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين"، مضيفاً أن "اتفاقي مع رئيس الأهلي أن التعاون سيكون رسمياً والا يتدخل أحد بيننا مطلقاً".