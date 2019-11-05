شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى مظاليم بحرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 5 مباريات فى ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى بدورى القسم الثانى.

فعلى استاد كفر الشيخ يستضيف بيلا بقيادة ياسر رضوان نظيره الرجاء بقيادة هانى العقبى، ويسعى الضيوف لاستثمار الطاقة الإيجابية التى حققها اللاعبون بعد الفوز الأخير على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيدهم إلى 4 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة، للتقدم أكثر بجدول الترتيب، بينما يحاول أبناء رضوان فى خطف ولو نقطة تعينهم على البقاء بالجدول.

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وعلى ملعب البلدية يستضيف بلدية المحلة بقيادة كرم جابر نظيره أبوقير للأسمدة بقيادة علاء نوح فى لقاء الجريحين، حيث يبحث الفريقان عن مخرج لسلسة النتائج السلبية التى حققوها فى بداية الموسم، حيث تعادل البلدية فى اللقاء الأول على ملعبه أمام دمنهور بهدف لمثله، وخسر فى اللقاء الثانى أمام الجراء، بينما تعادل أبو قير فى اللقاءين أمام الرجاء والمنصورة.

وعلى ملعبه يواجه الحمام بقيادة أحمد فكرى الصغير فريق دكرنس مفاجأة المجموعة والمتصدر برصيد 6 نقاط فى لقاء صعب للفريقين بالرغم من فارق النقاط بينهما، إلا أن اللقاء سيشهد صراعا من نوع خاص بين جميع اللاعبين، كما يخرج فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور لمواجهة مالية كفر الزيات الذى يعانى من أزمات مالية كبيرة ربما تعصف به لدورى القسم الثالث من جديد.

ويحاول أبناء فاركو استغلال نشوة الانتصار على الأوليمبى فى اللقاء الماضى، وتحقيق الفوز على المالية للضغط على دكرنس المتصدر فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من فريق فى تلك المجموعة، كما يستضيف الأوليمبى بقيادة أحمد الكأس فريق دمنهور بقيادة أحمد سارى فى لقاء جماهيرى خالص يحاول فيه أبناء الكأس لتحقيق أول ثلاث نقاط لهم فى المجموعة، بينما يسعى أبناء البحيرة للخروج بنتيجة إيجابية خاصة بعدما حققوا المراد فى اللقاء الأخيرة واستطاعوا الفوز على بيلا فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.