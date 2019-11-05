شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى فى قمة كأس مصر لكرة السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى فى إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر لكرة السلة، فى اللقاء الذى يقام بصالة عبد الله الفيصل بملعب الأحمر بالجزيرة.

كما تقام عدة مباريات فى إطار نفس الجولة، فيلتقى سموحة مع الجزيرة، والجياد مع الجيش، والتأمين مع السكة، والاتحاد السكندرى مع الزقازيق، والاتصالات مع سبورتنج، وطنطا مع مدينة نصر، أمام هليوبوليس فيلتقى مع مركز شباب سوهاج.

وأقيمت قرعة البطولة يوم 12 أكتوبر الجارى بمقر الاتحاد، وأسفرت عن مواجهة بين الأهلى والزمالك فى دور الـ 16 دون خوض مباريات دور الـ 32.

يذكر أن الجزيرة توج ببطولة الكأس الموسم الماضى بعد التغلب على الأهلى فى نهائى البطولة.