شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن تعيين جوتي نجم ريال مدريد السابق مدربًا لألميريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تعيين جوتي نجم ريال مدريد السابق مديراً فنياً للفريق، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".

وتواجد جوتي نجم وسط المنتخب الإسباني وريال مدريد الأسبق في القاهرة مؤخراً لعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني لإتمام الاتفاق على توليه تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وأعلن نادي ألميريا الإسباني، أمس الإثنين، فسخ عقد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الفريق بالتراضي بين الطرفين.

وقاد بيدرو فريق ألميريا إلى وصافة دوري الدرجة الثانية في إسبانيا برصيد 23 نقطة بعد مرور الجولة الـ 13 من الدوري.

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يذكر أن نادي ألميريا الإسبانى تعاقد مع البرتغالى بيدرو ايمانويل المدير الفنى السابق لنادى التعاون السعودى لتولى تدريب الفريق فى أغسطس الماضى.

وقاد بيدرو إيمانويل فريق التعاون لتقديم مستويات غير مسبوقة الموسم المنقضي، أهلته للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على اتحاد جدة فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

نادي ألميريا شارك في منافسات دورى الدرجة الأولى الإسبانى لمدة ستة مواسم فقط، و13 عاما فى دورى الدرجة الثانية، وستة مواسم فى الدرجة الثانية "ب"، وموسمين فى الدرجة الرابعة، وثلاثة مواسم فى دورى الفئات الإقليمية.