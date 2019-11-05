شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يغادر القاهرة استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر اليوم، الثلاثاء، لاعبو المنتخب الوطنى للاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفنى للمنتخب، مطار القاهرة الدولي، استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش والتى من المقرر إقامتها فى الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وأعلن البطل المصرى على فرح لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، انسحابه بشكل رسمى من بطولة العالم للرجال، حيث جاء انسحاب على فرج نظراً لحالة الحزن التى تسيطر على البطل المصرى الذى ودع نجل شقيقه الطفل على وائل فرج إلى مثواه الأخير أمس الأحد.

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ويحل طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً محل على فرج فى جدول مسابقة بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، ليواجه لاعب الجزيرة الألمانى رفائيل كاندرا فى الجولة الأولى.

ويمثل مصر فى البطولة 15 لاعباً وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، كريم الحمامي، محمد الشوربجي.

يذكر أن على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.