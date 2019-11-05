شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يتمسك بالأجندة الدولية فى انضمام لاعبى بيراميدز لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تطور سريع للأحداث أبلغ الفرنسى سبستيان ديسابر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، مجلس إدارة ناديه برفضه إرسال لاعبيه الدوليين الذين تم اختيارهم فى قائمة الفراعنة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الذى سيبدأ غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر، ضمن بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وطلب المدير الفنى من لاعبيه عدم الانضمام للمعسكر غدا وتمسك بإرسالهم فى موعد الأجندة الدولية فقط، على الرغم من توقف المسابقة منذ عدة أيام بناءا على قرار اتحاد الكرة، من أجل منح لاعبى المنتخبين الأول والأوليمبى فرصة للاستعداد بقوة للمهمة الوطنية التى تنظرهما فى التصفيات الأفريقية أو فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة .