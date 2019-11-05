

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك سعادته بصلح تركي آل الشيخ مع مجلس إدارة النادي الأهلي. قال أمير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة القاهرة والناس إن تركي الشيخ دعم الزمالك كثيرا وهذه حقيقة ونشكره على ما قدمه الفترة الماضية. الفترة الماضية. أضاف: "سعداء بصلح تركي آل الشيخ مع الأهلي وهذا أمر لا يثير غضبنا". اختتم: "ميتشو يحتاج إلى وقت مع الزمالك لأنه لم يقدم 10% من مستواه الحقيقي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى منصور يعلق على تصالح تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.