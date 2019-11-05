رياضة | تشكيل ناري لمواجهة تشيلسي وأياكس بدوري أبطال أوربا

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إبراهام يقود التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام أياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي الإنجليزي و أياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا، في مباراة سيقودها الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي.

موعد مباراة تشيلسي الإنجليزي وأياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا

يستضيف البلوز تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي الإنجليزي وأياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا

تقام مباراة تشيلسي الإنجليزي وأياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 5 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي الإنجليزي أمام أياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : أزبيلكويتا، توموري، زوما، الونسو

خط الوسط : جورجينيو، كوفاستش، ويليان، ماونت، بوليسيتش.

خط الهجوم : إبراهام

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التشكيل المتوقع لفريق أياكس آمستردام الهولندي أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : أونانا

خط الدفاع : ديست، فيلتمان، بليند، نيكولاس

خط الوسط : الفاريز، مارتينيز، بروميس، زياش، فان دي بيك

خط الهجوم :تاديتش

ويحتل تشيلسي المركز الأول بالمجموعه برصيد 6 نقاط بالفوز علي كل من ليل الفرنسي وأياكس بينما يحتل الفريق الهولندى المركز الثاني بنفس عدد النقاط 6 بالفوز علي فالنسيا وليل، وكان تشيلسي قد فاز علي أياكس في هولندا ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله المهاجم باتشواي في الدقائق الأخيرة من اللقاء

ويذكر أن تشيلسي قد فاز باللقاء الأخير ببطولة الدوري الإنجليزى علي فريق واتفورد بهدفين لهدف.

بوليسيتش وإبراهام يقودان تشيلسي أمام أياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا

يقدم المهاجم الإنجليزي الشاب تامى إبراهام مهاجم تشيلسي الإنجليزي أداء مبهر حتي الان ببطولة الدوري مسجلاً 9 أهداف ومحتل المركز الثانى فى ترتيب هدافي البريميرليج خلف المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي والذى يحتل الصدارة برصيد 10 أهداف.

بينما يقدم الأمريكي كريستيان بوليسيتش أداء أيضا مميز خلال الجولات الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزى مع تشيلسي وكان قد سجل ثلاث أهداف هاتريك خلال مباراة البلوز أمام بيرنلي وصنع هدف خلال اللقاء الأخير أمام واتفورد ومن قبل صنع أمام أياكس آمستردام.

ويقدم تشيلسي الإنجليزي أداء جيد تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد الكى قاد الفريق بداية من الموسم الجاري خلف للإيطالي ناوريسيو ساري، وقاد تشيلسي حتي الأن للتواجد في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 23 نقطة وبنفس رصيد صاحب المركز الثالث ليستر سيتي.