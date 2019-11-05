رياضة | فيديو.. آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن سعادته لزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعودة العلاقات الإيجابية مع القلعة الحمراء .

وقال آل الشيخ في فيديو نشره المحلل الكروي على السوشيال ميديا مصطفى البنا عبر صفحته الشخصية على موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك: أنا أهلاوي وحب الأهلي أمر لن ولم يتغير مهما تغير كل شىء فهو عندي في المقدمة.

وأوضح: كان الهدف من زيارة محمود الخطيب هو الاطمئنان على صحته فقط وليس أي شىء أخر.

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وأضاف: محمود الخطيب طلب زيارة المملكة وهو أمر مرحب به من الجميع ولكننني سعدت بالزيارة التي اتخذت طابع عائلي.

وعن سؤاله لمباراة محتملة بين الأهلي وألميريا رد آل الشيخ: هذا الأمر يعود لادارة الأهلي ومن جانب ألميريا فهذا الأمر شرف كبير