رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن مدرب ألميريا الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن مدرب ألميريا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، تعيين الإسباني جوتي لاعب ريال مدريد السابق مدرياً فنياً للفريق، وذلك بعد رحيل مدربه بيدرو إيمانويل، بعد اتفاق الطرفين على فسخ التعاقد.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة لنجم الملكي السابق جوتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

ورحب الحساب الرسمي لنادي ألميريا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بالمدير الفني الجديد للفريق .

Advertisements

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع كبير في أداء ونتائج الفريق الذي أبرم العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات.

ويحتل ألميريا الباحث عن العودة لدوري الأضواء في الموسم الجديد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 24 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن فريق قادش صاحب المركز الأول.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر مساء أمس الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه مع

ويبدو أن جوتي المدرب السابق لريال مدريد كاستيا هو الأقرب لقيادة فريق ألميريا خلال الفترة المقبلة، خلفًا لبيدور إيمانويل والذي قد يعود للعمل في الدوري السعودي مرة أخرى.