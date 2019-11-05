رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جينك فى دوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الثلاثاء نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

تعرف علي تشكيل ليفربول ضد جينك في دروي أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد محمد صلاح أساسيا.

ويدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المباراة بالتشكيلة الأساسية و عدم اراحة نجومه عدا اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون والذي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية مساء الاثنين وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي أساسيا وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : اليسون بيكر.

خط الدفاع : ارنولد ، فان دايك ، جوميز ، روبيرتسون.

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خط الوسط : نابي كيتا ، فابينيو ، شامبرلين.

خط الهجوم : محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو مانى.

تعرف علي موعد مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد جينك فى دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة و الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

تعرف علي موقف محمد صلاح مع ليفربول ضد جينك في جدول ترتيب المجموعة ببطولة دروي أبطال أوروبا.

ويدخل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة أمام جينك البلجيكي وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر نابولي الإيطالي ويرغب النادي الإنجليزي الفوز بالمباراة و استغلال عامل الأرض و الجمهور للصعود لصدارة ترتيب المجموعة بينما يحتل نادي جينك البلجيكي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط في أربع جولات ويرغب النادي البلجيكي في الفوز في المباراة و لا غيره للعودة من جديد للمنافسة علي أحدي بطاقات التأهل لدور الـ16 من بطولة دروي أبطال أوروبا لهذا الموسم.