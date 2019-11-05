رياضة | موعد مباراة بروسيا دورتموند وإنتر ميلان اليوم الثلاثاء 5/11/2019 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بروسيا دورتموند وإنتر ميلان اليوم الثلاثاء 5/11/2019 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة قوية ومنتظرة بين بروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالى ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء سيقوده الحكم داني ماكيلي.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى بدوري أبطال أوروبا يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى بدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى بدوري أبطال أوروبا تقام مباراة بوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى بدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثانى خلف برشلونة متصدر المجموعه برصيد 4 نقاط بينما يحتل بوروسيا دورتموند الألمانى المركز الثالث بنفس عدد النقاط 4 ويحتل المركز الأخير سلافيا براج التشيكي برصيد نقطة واحدة.

التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميلان أمام بوروسيا دورتموند الألمانى بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى : هاندانوفيتش Advertisements خط الدفاع : جودين، فريج، سكرينيار خط الوسط : كاندريفا، جاليارديني، بروزوفيتش، باريلا، أسامواه خط الهجوم : روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز