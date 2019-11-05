شكرا لقرائتكم ميتشو يطالب جهازه المعاون بتقارير عن انبي و مازيمبى الكونغولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف الصربى ميلتون سريدوفيتش الشهير بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، جهازه المعاون بضرورة تحضير تقريرين أحدهما عن إنبى استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان فى الدورى والأخر عن مازيمبى الكونغولى الذى سيواجهه الأبيض فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا للوقوف على مختلف نقاط القوة والضعف بالفريقين وذلك لشرح مختلف الأمور للاعبين فى المرحلة المقبلة من الاستعدادات البيضاء فى ظل استمرار توقف المنافسات المحلية والأفريقية.

وسيستعين ميتشو بتلك التقارير لدراستها جيدًا للتحضير للمواجهات القادمة أمام الفريق الكونغولى وكذلك البترولى، وسيعكف ميتشو أيضًا على الوقوف من خلال تقرير جهازه والمشاورات للوقوف على الثغرات بالفريق الأبيض لعلاجها .

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة إنبى عقب نهاية توقف المنافسات المتوقفة حالياً لارتباط المنتخب الأولمبى بالمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والمقامة فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجارى، بجانب استعدادات المنتخب الوطنى الأول لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من الشهر نفسه