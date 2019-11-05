بطولة ناجحة احتفالاً بيوم العلم في «شطرنج الفتيات» بالشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، النسخة الثانية من بطولة يوم العلم الدولية للشطرنج الخاطف 2019، على هامش احتفالات النادي بفعاليات يوم العلم الإماراتي، سعياً لتحفيز روح الولاء والانتماء والهوية والوطنية في نفوس اللاعبين واللاعبات، وتشجيعهم على الالتزام بالأخلاق الرياضية في اللعب، وافتتح البطولة علياء على غريب عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الفنية، وأقيمت في الصالة الرياضية بنادي الثقة للمعاقين ضمن تفعيل مبادئ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات.

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً، من اللاعبين واللاعبات المشاركين من مختلف الجنسيات، ومختلف أندية الدولة مثل نادي دبي الثقافي للشطرنج، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فضلاً عن المشاركات الفردية، ووصل العدد إلى 100 لاعب ولاعبة، من أكثر من 18 جنسية ودولة مختلفة.

وأعلنت نتائج البطولة فور ختام الجولة الأخيرة، حيث جاء في المركز الأول في البطولة اللاعب الإماراتي عمر السدراني، وجاء في المركز الثاني ماتتيانا مارك، وفي المركز الثالث كيابا مارك.

وعلى الصعيد النسائي، فازت عائشة سيف آل علي بجائزة أفضل لاعبة على مستوى البطولة، حيث تألقت في طريقها لحصاد النقاط خلال جولات البطولة، كما حصلت اللاعبة عبير علي على جائزة أفضل لاعبة على مستوى لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات.

وأكدت نجلاء عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن بطولة يوم العلم تهدف إلى دعم روح المنافسة وخلق جيل قادر على التحدي واع ومدرك لأهمية وقيمة علم بلاده، وأن البطولة كانت من تنظيم النادي واستضافة نادي الثقة للمعاقين تأكيداً على روح التعاون والاتحاد والوحدة بين الأندية.

وأكدت علياء غريب رئيس اللجنة الفنية ومديرة البطولة، أن البطولة تقام للسنة الثانية على التوالي، وتعد من أبرز البطولات التي نظمها النادي خلال الفترة الماضية، خاصة أنها شهدت مشاركة العديد من اللاعبات المحترفات من الإمارات وغيرها من الدول، ما يعني قوة المنافسات بين جميع المشاركات.