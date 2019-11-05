96 لاعباً ولاعبة في دولية غرب آسيا لتنس الشباب

تنطلق اليوم بمجمع الفجيرة الدولي للتنس منافسات بطولة غرب آسيا لتنس الشباب تحت 18 سنة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا ونادي الفجيرة للتنس بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة ويمثل الإمارات، كل من عبدالله المرزوقي وعبدالله عبدالعزيز وأحمد يوسف بالإضافة إلى اللاعبة شيخة الجناحي، وذلك بعد غياب لاعبي الإمارات عن هذه البطولة خلال العامين السابقين.

وجرت أمس مراسم قرعة البطولة بحضور اللجنة المنظمة، ووضعت لاعبينا بمواجهات صعبة مبكرة، بينما تأهلت اللاعبة شيخة الجناحي للمرحلة التالية من الدور التمهيدي وهي بحاجة إلى الفوز في مباراتها القادمة لتضمن تواجدها في الجدول الرئيسي للمسابقة.

وأكد ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن اتحاد اللعبة يتطلع من خلال المشاركة في هذه البطولة إلى مواصلة التطور المنشود في الأداء بشكل مميز من الناحيتين الفنية والذهنية وبما يتناسب والخطة الفنية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد وتوجيهات الشيخ حشر آل مكتوم، لافتاً إلى جاهزية لاعبي الإمارات لتقديم مردود جيد وتحقيق النتائج المأمولة، معرباًَ عن شكره لأسرة نادي الفجيرة على التعاون المثمر واستضافة البطولة للسنة الخامسة على التوالي.

وأكد ميثم محمد حسين المنسق الإعلامي ثقته الكبيرة في نجاح البطولة وتحقيق الأهداف المنشودة استناداً إلى العديد من الشواهد والنجاحات التي حققها نادي الفجيرة في البطولات الماضية، ونال على إثرها ثقة اتحاد غرب آسيا والاتحاد الدولي للتنس، كما أثنى على الجهود المقدرة التي تبذلها اللجنة المنظمة والإمكانيات الهائلة والمذهلة التي يتمتع بها مجمع الفجيرة الدولي للتنس والذي يعد دعماً قوياً للعبة على مستوى المنطقة.