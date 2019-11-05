أتوبيس مكشوف يجوب شوارع القاهرة للترحيب بزيارة تركي آل الشيخ

نشر الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لأتوبيس مكشوف يجوب شوارع القاهرة ترحيباً بزيارة رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي، تركي آل الشيخ، إلى مصر.

وعلّق فايق على الفيديو قائلاً إن هذا الأتوبيس جاء للترحيب برئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد عودته إلى مصر مؤخرًا.

وكان آل الشيخ قد أعلن فى وقت سابق عن زيارته لمصر.

وفي وقت سابق، نشر آل الشيخ صوراً تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مرتدياً قميص الفريق الأحمر، بمقر إقامته خلال فترة الراحة لرئيس القلعة الحمراء.

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وكتب تركى آل الشيخ: "فى زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب، والحمد الله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".