الجهاز الفني للمقاصة يراقب بيكلي وفوافي في الأجندة الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المدير الفني لفريق مصر للمقاصة من معاونيه متابعة الاثيوبي بيكلي ولاعب مدغشقر فوافي المحترفان في صفوف المقاصة، اثناء مشاركتهما مع منتخب بلادهما في تصفيات أمم افريقيا 2021.
منتخب مدغشقر يواجه كل من اثيوبيا والنيجر بينما يلتقي منتخب اثيوبيا مع مدغشقر وكوت ديفوار في تصفيات أمم افريقيا المقرر اقامتها بالكاميرون.
ويلتقي فريق مصر للمقاصة مع نظيره السويس في الرابعة عصر الغد ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها المقاصة استعدادا لاستئناف الدوري عقب انتهاء مرحلة التوقف الحالية والممتدة حتي 25 نوفمبر الجاري بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021، والمنتخب الاوليمبي ببطولة أمم افريقيا تحت 23 عام التي تنطلق في مصر يوم 8 نوفمبر الجارى.
كما يلتقي فريق المقاصة مع نظيره الإنتاج الحربي بعد غد في نفس التوقيت، وهي المباراة الودية الرابعة للفريق خلال الفترة الحالية، حيث واجه سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة يوم الأربعاء الماضي في مباراتين متتاليتين، انتهتا بالتعادل 1/1 و2/2.
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