شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه "تحرير أسوان" استعدادا للدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لمواجهة نظيره تحرير أسوان، ودياً اليوم الثلاثاء، على ملعب أبناء الجنوب في إطار استعدادات تماسيح النيل لاستئناف مسابقة الدوري العام.

وأكد محمود سماكة، إداري الفريق الأسواني، أن اللاعبين تعاهدوا على تحسين النتائج بعد استئناف المسابقة المقرر عودتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي حتى 22 نوفمبر الجاري.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيراً الفوز على إنبى بهدف نظيف.

ويتبقى لأبناء الجنوب مباراة مؤجلة أمام المقاولون من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.