شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه "تحرير أسوان" استعدادا للدوري العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لمواجهة نظيره تحرير أسوان، ودياً اليوم الثلاثاء، على ملعب أبناء الجنوب في إطار استعدادات تماسيح النيل لاستئناف مسابقة الدوري العام.
وأكد محمود سماكة، إداري الفريق الأسواني، أن اللاعبين تعاهدوا على تحسين النتائج بعد استئناف المسابقة المقرر عودتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي حتى 22 نوفمبر الجاري.
ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيراً الفوز على إنبى بهدف نظيف.
ويتبقى لأبناء الجنوب مباراة مؤجلة أمام المقاولون من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يواجه "تحرير أسوان" استعدادا للدوري العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.