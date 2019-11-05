كل ما تريد معرفته عن الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كل ما تريد معرفته عن الدوري الإيطالي بعد انتهاءالجولة الحادية عشرة الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الخليج 365 إختتمت مساء الإثنين، منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي على ملعب "باولو مادزا" بين سبال وسامبدوريا والتي حسمها الأخير بهدف نظيف ليدفع بسبال نحو مؤخرة الجدول.

وشهدت الجولة حسم يوفنتوس كالعالدة لديربي تورينو بهدف دي ليخت، كما واصل الإنتر ملاحقته لليوفي بفوز على بولونيا خارج القواعد، كما شهدت فوز روما بديربي الشمس ضد نابولي في ملعب أوليمبيكو، كما شهدت إستمرار معاناة ميلان بالخسارة على ملعب أمام لاتسيو ليخسر الروسونيري سادس مبارياته هذا الموسم في رقم قياسي سلبي غير مسبوق منذ مدة طويلة. ترتيب الدوري الإيطالي بعد إنتهاء الجولة يواصل يوفنتوس الصدارة ويلاحقه إنتر ميلان، ويتقدم الغريمين روما ولاتسيو نحو المربع الذهبي على حساب أتالانتا 1- يوفنتوس 29 نقطة. 2- إنتر ميلان 28 نقطة 3- روما 22 نقطة 4- لاتسيو 21 نقطة Advertisements وتظل أندية سامبدوريا وبريشيا وسبال في المركز الأخيرة من جدول الدوري الإيطالي ترتيب الهدافين يواصل نجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي تصدره لقائمة الهدافين بعد هدفه في مرمى الميلان، ويلاحقه نجم الإنتر روميلو لوكاكو بعد ثنائيته في مرمى كالياري 1- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) 13 هدف 2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 9 أهداف 3- لويس مورييل (أتالانتا) 8 أهداف ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة 1- لويس ألبيرتو (لاتسيو) 7 تمريرات 2- أليخاندرو جومير (أتالانتا) 5 تمريرات 3- ديان كولوسيفيسكي (بارما) 5 تمريرات.

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