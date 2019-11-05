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ثعبان في ملعب الشرائع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في حادثة قد تُرى فقط في أفلام السينما، ظهر ثعبان بين عشب ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع الذي احتضن لقاء الخليج 365 والفيحاء ضمن دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال سير المباراة، مما اضطر الحكم ماجد الشمراني لإيقاف المباراة في الدقيقة 59، حوالى 5 دقائق حتى تمت السيطرة على الثعبان.

ويعتبر ملعب الشرائع معقل نادي الوحدة الذي يواجه فيه منافسيه، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك الموقف الغريب.

تجدر الإشارة إلى أن الفيحاء أنهى المباراة بالفوز بنتيجة 3/0 ليتأهل لدور الـ32 من المسابقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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