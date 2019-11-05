شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان في ملعب الشرائع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في حادثة قد تُرى فقط في أفلام السينما، ظهر ثعبان بين عشب ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع الذي احتضن لقاء الخليج 365 والفيحاء ضمن دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال سير المباراة، مما اضطر الحكم ماجد الشمراني لإيقاف المباراة في الدقيقة 59، حوالى 5 دقائق حتى تمت السيطرة على الثعبان.

ويعتبر ملعب الشرائع معقل نادي الوحدة الذي يواجه فيه منافسيه، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك الموقف الغريب.

تجدر الإشارة إلى أن الفيحاء أنهى المباراة بالفوز بنتيجة 3/0 ليتأهل لدور الـ32 من المسابقة.