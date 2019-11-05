شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتأهل لربع نهائي «العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

داوى الاتحاد قليلاً من جراحه، بتأهله إلى دور الثمانية ضمن كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019، بتأكيد تفوقه على الوصل الإماراتي (2/‏0) أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) ضمن إياب دور الـ16، بعد أن كسبه ذهاباً (2/‏1) على استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات.

تقدم الاتحاد عن طريق ركلة جزاء ترجمها الصربي بروجوفيتش بنجاح كهدف اتحادي أول، قبل أن يعزز روما النتيجة في الشوط الثاني إثر تسديدة من مسافة بعيدة، حاسماً نتيجة اللقاء مبكراً.

ولم تظهر المواجهة بالصورة الفنية المطلوبة لاسيما من الفريق الزائر الذي لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى غروهي البرازيلي الذي خاض المواجهة عوضاً عن فواز القرني، فيما حسم صاحب الأرض النتيجة مبكراً لاسيما بعد إحرازه الهدف الثاني، ليهدأ رتمه بعد ذلك رغم التبديلات التي أجراها مدربه العبدلي حيث لم تأتِ بجديد إلى نهاية اللقاء.