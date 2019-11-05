شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي جزائري: خلاف ينهي علاقة بلعمري مع الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_sports

كشف الصحفي الجزائري حمزة أبركاوي عزم المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري مغادرة أسوار نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مشيراً إلى أن بلعمري أخبره بأن سبب رغبته في المغادرة يعود إلى خلافاته مع رئيس النادي خالد البلطان، دون أن يكشف عن وجهته في شهر يناير القادم.

وكان بلعمري قد انتقل إلى الشباب منتصف يونيو 2016 قادماً من وفاق سطيف الجزائري، ونجح النجم الدولي الجزائري في تقديم نفسه بشكل مميز جعله رقماً مهماً وثابتاً في الخارطة الشبابية طوال الموسم الماضية، ليصل إلى تمثيل منتخب بلاده بشكل أساسي ويحقق مع «محاربي الصحراء» لقب كأس أمم أفريقيا في الصيف الماضي.