شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والوحدة في استراحة الجندل والشرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

لليوم الثالث على التوالي، تواصل عجلة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام مساء اليوم 6 مباريات مختلفة؛ أبرزها الأهلي مع الجندل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الساعة 8:15 مساء، فيما يحل الوحدة ضيفا على الشرق على ملعب نادي الشعلة بالخرج الساعة 3:30 عصرا، وسيواجه المجزل نظيره طويق على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 3:15 عصرا، وفي الأحساء يستضيف الجيل فريق الأنوار على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويحل الروضة ضيفا على القادسية في استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة عند الساعة 6:00 مساء، وسيستضيف القيصومة فريق أبها على ملعب نادي الباطن عند الساعة 3:35 عصرا. ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بالديربي مساء الخميس على الغريم التقليدي الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وسيزج المدرب السويسري جروس بتشكيلة منوعة ما بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء، حيث سيتيح السويسري الفرصة للاعبين الاحتياطيين للوقوف على مستوياتهم وإراحة العناصر الأساسية، بينما يخوض الجندل لثاني سنة على التوالي مباراة صعبة أمام فريق قوي في هذا الدوري بعد أن غادر البطولة الموسم الماضي أمام النصر الذي اتخم شباكه بسداسية. ويحتل الجندل المركز السادس في المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثانية، حيث حقق فوزا وتعادلين، مع تبقي مباراة مؤجلة له مع الأخدود، ويقود الفريق فنيا المدرب الوطني زياد العفر.

وفي ملعب نادي الشعلة، يحل الوحدة ضيفا على نادي الشروق، حيث يأمل الفرسان في تجاوز كبوة الدوري بتلقيه خسارتين متتاليتين في آخر مباراتين خاضهما الفريق ضد الشباب والرائد.

وسيزج مدرب الفريق الأرغوياني دانيال كارينيو بالعناصر الأساسية بجانب عدد من البدلاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة لتجهيزهم لباقي المباريات ليكونوا في الأجواء بحال حدوث إصابات أو إيقافات. ويسعى أبها لمداواة جراحه بعد سقوطه برباعية نظيفة أمام النصر مساء السبت وهو يحل ضيفا على القيصومة في ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، وسيدخل سفير الجنوب بكل قوته لتجاوز هذه المرحلة وصولا إلى دور 32 بقيادة المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي.