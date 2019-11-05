شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسجل المبارزة في كشوفاته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) وقع رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان اتفاقية مع رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ بإدراج لعبة المبارزة ضمن الألعاب المختلفة لأول مرة في تاريخ النادي. ويعد الأهلي ثاني ناد في منطقة مكة المكرمة يسجل لعبة المبارزة بعد نادي الخليج 365 من الطائف، لينضم إلى 16 ناديا ومركزا وهيئة في المملكة. وبيّن الصبان أن دعم هيئة وقع رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان اتفاقية مع رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ بإدراج لعبة المبارزة ضمن الألعاب المختلفة لأول مرة في تاريخ النادي. ويعد الأهلي ثاني ناد في منطقة مكة المكرمة يسجل لعبة المبارزة بعد نادي الخليج 365 من الطائف، لينضم إلى 16 ناديا ومركزا وهيئة في المملكة. وبيّن الصبان أن دعم هيئة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، من تهيئة الصالات الرياضية للمبارزة في الرياض وجدة والدمام، ساهم في تنفيذ إستراتيجية اتحاد المبارزة على أرض الواقع. وكشف الصبان أن الاتحاد يعمل حاليا على تسجيل اللعبة في 4 أندية أخرى خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن اتحاد المبارزة سيدعم أي ناد يسجل اللعبة بالأدوات والملابس والمعسكرات، إلى جانب اختيار المدربين الأكفاء لتطوير اللعبة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يسجل المبارزة في كشوفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.