شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطالب النصراويين بالتركيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

جهّز المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي، الفريق لموقعة الفيصلي، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن الجولة السادسة المؤجلة من الدوري للمباراة بمأدبة عشاء حضرها جميع أفراد الفريق والجهازان الفني والإداري. وحرص الحلافي على إخراج الفريق من ضغط المباريات وإشاعة الأجواء الأسرية داخل الفريق، خصوصاً بعد العشاء الذي أقامه بعد نهاية مباراة أبها مساء السبت وأذاب من خلاله الخلاف الذي حصل بين المحترفين المغربيين نورالدين إمرابط وعبدالرزاق حمدالله أثناء المباراة.

فنياً، طالب مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا لاعبيه بالتركيز وعدم الاستهانة بالخصم، مشدداً على أن فريق الفيصلي منظم، وأن تحقيق الدوري مرهون بمواصلة الانتصارات وحصد النقاط.

وركز فيتوريا خلال تدريبات يوم أمس على الجوانب التكتيكية، إذ حرص على إقامة مناورة كروية صحح فيها العديد من الأخطاء، ولن تخرج تشكيلة العالمي أمام الفيصلي عن الأسماء التي اعتمد عليها في مباراتي الهلال وأبها مع إمكانية مشاركة النيجيري أحمد موسى في وقت مبكر من الشوط الثاني أو الاعتماد عليه أساسياً بديلاً ليحيى الشهري، إذ ستتضح معالم التشكيلة النهائية التي سيلعب بها أمام الفيصلي بالمران الأخير مساء اليوم قبيل أن يتجه الفريق لمعسكره استعداداً للمباراة.