شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستعين بملاح جديد في رالي العُلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سيكون البطل السعودي يزيد الراجحي حاضرا في رالي العُلا – نيوم الصحراوي، الجولة الثالثة من بُطولة السعودية للراليات الصحراوية لموسم 2019، الذي سينطلق اليوم (الثلاثاء) ويستمر لمدة خمسة أيام، في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.

هذا وحقق النجم السعودي أداء طيبا في رالي القصيم، الجولة الثانية من البطولة السعودية الجديدة والفريدة من نوعها في المنطقة العربية، توَّجه بالفوز بلقب الرالي رغم المشكلات والعُقوبات.

وسيجلس إلى جانبه في هذا الرالي الملّاح الروسي الخبير قُسطنطين جيلستوف، وذلك بديلا عن الملّاح الإيرلندي مايكل أور، الذي حلَّ بدوره بديلا عن الملّاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس الذي تعرَّض لوعكةٍ صحية منعته من الاستمرار بالتواجد بجانب الراجحي لهذا الموسم.

وكعادته، سيجلس الراجحي في سيارة تويوتا هايلوكس، ويُشرف على تحضير السيارة فريق «أوفردرايف للسباقات» البلجيكي، وهو من الفرق الشريكة مع شركة تويوتا في تطوير طراز «هايلوكس» للراليات الصحراوية.

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يُعرف عن جيلستوف كونه من الملّاحين القلائل من ذوي الخبرة في الراليات الصحراوية، إذ يعمل حاليا مع مُواطنه لسائق فلاديمير فاسيلييف، وسيخوضان في الفترة ما بين 24 و26 (أكتوبر) الجاري باخا بورتا أليغري 500 في البرتغال، وهو الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا – باها». بعدها سينتقل جيلستوف إلى العمل مع البطل الراجحي.

وبخلاف المُشاركة في رالي العُلا – نيوم سيستمر الملّاح الروسي بالعمل مع الراجحي، حيث سيتواجد إلى جانبه في رالي داكار 2020، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، ويُقام في يناير 2020.

يُصنَّف رالي العُلا – نيوم في فئة الراليات الصحراوية الطويلة (كروس كانتري)، ويتضمَّن مسارات شبيهة بتلك التي سيُواجهها السائقون في رالي داكار، تدور حول مدينتي العُلا التاريخية ونيوم العصرية شمال غربي المملكة، ما يعدنا بمُنافسة أكثر احتداما من تلك التي شهدتها بُطولة السعودية للراليات الصحراوية في الجولة الثالثة في القصيم.

وتنطلق فعاليات الرالي بمرحلة استعراضية خاصة بالجُمهور في مدينة العُلا التاريخية، يخوض بعدها المشاركون 4 مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، حول مدينتي العُلا ونيوم، حيث تستضيف الأخيرة حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي.