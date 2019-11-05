1805 أخطاء في الدوري

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) 70 مباراة لُعبت بنهاية الجولة التاسعة لمسابقة دوري كأس الأمير

70 مباراة لُعبت بنهاية الجولة التاسعة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي قادها تحكيمياً 37 حكماً أجنبياً من مختلف الجنسيات العالمية على مدار الجولات التسع السابقة، ويتصدر الثلاثي الروماني اوفيدو هاتيغان والغامبي بكاري جاساما والسلوفيني دامير سكومينا، الأكثر قيادة لمباريات الدوري في الجولات السابقة كحكام (ساحة) وذلك بواقع 4 مباريات لكل منهم، فيما احتسب حكام الدوري خلال الجولات التسع (1805) حالات خطأ (فاول) ويعتبر الحكم الروماني اوفيدو هاتيغان الأكثر احتساباً للأخطاء؛ إذ احتسب 136 خطأ في أربع مباريات، بينما يعتبر الهولندي مارتن بريز الأقل احتساباً للأخطاء؛ إذ احتسب فقط 20 خطأ في مباراة واحدة، كما يعتبر الحكم الهولندي باس نيجويس الأكثر احتساباً لركلات الجزاء؛ إذ احتسب 4 ركلات جزاء، ويعتبر الثنائي الروماني اوفيدو هاتيغان والسلوفيني دامير سكومينا الأكثر إشهاراً للبطاقات الصفراء بواقع 21 بطاقة صفراء لكل منهما، واحتسب الحكم الغامبي بكاري جاساما خلال المباريات الأربع التي قادها تحكيمياً 17 حالة تسلل كأكثر حكام الدوري احتساباً للتسلل، بينما لم يحتسب الحكم الهولندي مارتن بريز أي حالة تسلل في المباراة التي حكمها.

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