المقاولون العرب يستأنف تدريباته بالجبل الاخضر...

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جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم الثلاثاء، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة.
و يسعى الجهاز الفني للمقاولون إلى استغلال فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية حتى 22 نوفمبر الجاري، وذلك لتحقيق الانسجام بين اللاعبين .
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.
ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
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